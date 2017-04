Actualidade

A Casa da Música, no Porto, anunciou hoje que os BBC Proms, considerado o mais popular festival de música clássica do mundo, serve de mote à edição deste ano do Música & Revolução, a decorrer de 24 a 30 de abril.

"Os escândalos dos Proms têm feito história, e é essa história que queremos contar na Sala Suggia, reunindo algumas das obras que mais inquietaram o seu público", explica a Casa da Música (CdM).

Em comunicado, a instituição esclarece que o alinhamento inclui duas peças de Harrison Birtwistle (compositor em residência), no âmbito da grande retrospetiva da sua obra que percorre todo este ano, mas também a escrita de outra figura crucial da música britânica - Peter Maxwell Davies - e ainda as Cinco Peças para Orquestra, de Arnold Schoenberg, "um dos primeiros grandes desafios apresentados naquele festival, nos idos de 1912".