Actualidade

O presidente do parlamento angolano, Fernando da Piedade Dias dos Santos, negou hoje qualquer envolvimento no caso em torno do antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), em que afirma nunca ter tido conta, desafiando à apresentação de provas.

Em causa está uma lista que circula publicamente há alguns dias, em Luanda, com nomes de alegados devedores ao antigo BESA, transformado em Banco Económico depois da intervenção estatal em 2014, precisamente devido ao volume de crédito malparado.

"Há uma publicação que está a circular nas redes sociais sobre o suposto envolvimento de várias figuras no caso BESA e está lá o meu nome. Eu nunca pedi dinheiro emprestado ao BESA, nem sequer tenho conta aberta no BESA", afirmou o presidente da Assembleia Nacional e um dos vários elementos do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) indicados nessa alegada lista.