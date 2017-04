Actualidade

Sete ativistas foram condenados por um tribunal de Luanda a penas de 45 dias de prisão efetiva, por resistência às autoridades, ao tentarem manifestar-se contra alegadas irregularidades no processo de registo eleitoral, que antecede as eleições gerais de agosto.

A informação foi confirmada hoje à Lusa pelo secretário-geral do autodenominado Conselho Nacional dos Ativistas de Angola, António Kissanda, dando conta que os sete jovens, com idades entre os 25 e os 35 anos, foram condenados em processo sumário, pelo tribunal do Cacuaco, na quarta-feira.

A manifestação, em que exigiam ainda transparência na governação, a terceira do género promovida pelos mesmos elementos daquela organização, aconteceu na manhã de segunda-feira e os ativistas estão detidos desde então, tendo começado a cumprir pena, na cadeia de Comarca de Viana, na quarta-feira.