O PS vai abster-se na sexta-feira, no parlamento, perante a resolução do CDS-PP sobre defesa da liberdade religiosa, considerando que no documento é apresentada uma visão "limitada" ao restringir-se aos cristãos o fenómeno das perseguições religiosas.

Este projeto de resolução do CDS-PP, que tem como primeira subscritora a deputada Ana Rita Bessa, é discutido e votado em plenário na sexta-feira, e recomenda ao Governo "uma atuação firme, ativa e global em defesa da liberdade religiosa".

Entre outras medidas, o CDS-PP pretende que o Governo "coloque na agenda da próxima reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia a discussão do declínio da liberdade religiosa no mundo e do agravamento da perseguição aos cristãos no Médio Oriente e em África, reforçando a necessidade de medidas concretas para a proteção destas comunidades".