Actualidade

Uma tela dos Museus do Vaticano faz parte da exposição "Um Compromisso para o Futuro", a inaugurar em maio, na galeria de exposições temporárias do Museu de S. Roque, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

A exposição, comissariada pelo catedrático da Universidade de Lisboa Henrique Leitão, Prémio Pessoa 2014, celebra o quinto centenário da primeira edição impressa do "Compromisso da Confraria de Misericórdia", e a sua atualidade, uma vez que o documento "regulamenta a organização, as atividades e as funções da Confraria da Misericórdia e, ao mesmo tempo, anuncia, em letra impressa, o imperativo moral da realização das 'Obras de Misericórdia' e do socorro material e espiritual aos mais necessitados, ou seja, aquele que seria o ideal e a prática das Misericórdias ao longo dos séculos, até aos dias de hoje", lê-se no comunicado da SCML, hoje divulgado.

Da exposição fazem parte, entre outras peças, um exemplar da primeira edição impressa do Compromisso, datada de 1516, e duas pinturas quatrocentistas "nunca antes exibidas em Portugal", "Opere di Misericordia: Seppelire i morti", de Olivuccio de Ciccarello, pertencente aos Museus do Vaticano, e "Virgen de la Misericordia", atribuída a um pintor anónimo referenciado como "Maestro de Teruel", e que faz parte do espólio do Museu de Arte Sacra de Teruel, na região autónoma espanhola de Aragão.