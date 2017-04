Actualidade

A artista plástica Ana Vidigal vai inaugurar na quarta-feira uma exposição com novas obras, em vários suportes, sobre o tema do "tempo político" na Galeria Baginski, em Lisboa.

Com inauguração prevista para as 22:00, a exposição, que leva no título o nome da artista, reúne trabalhos, pinturas e colagens sobre papel.

Ana Vidigal tem vindo a sublinhar que, nos seus trabalhos, regressa sempre ao tema do Tempo, à sua maneira de o encarar e de o compreender.