Actualidade

Domingos Paciência destacou hoje o "projeto ambicioso" do Belenenses que o levou a aceitar o convite para treinar a equipa de futebol e frisou que os 'azuis' têm capacidade para "fazer mais e melhor" na próxima época.

"Quero agradecer o convite que me foi feito pelo presidente [Rui Pedro Soares]. É um projeto ambicioso, que vem ao encontro do que pretendo. Tenho todo o orgulho em estar aqui, num clube com os pergaminhos do Belenenses", começou por dizer, na apresentação como novo técnico do Belenenses, com o qual rubricou contrato até final da próxima época.

Domingos, de 48 anos, que substitui Quim Machado no comando dos 'azuis', salientou que a possibilidade de começar já a preparar a próxima época e conhecer os jogadores também influenciou a decisão de assumir o cargo a um mês do final da presente temporada.