Actualidade

A judoca portuguesa Joana Ramos conquistou hoje a medalha de bronze nos Europeus de Varsóvia, ao vencer a israelita Gili Cohen, terceira no 'ranking' mundial da categoria de -52 kg, por waza-ari

Foi a sexta vez que as duas judocas se defrontaram, com o equilíbrio de três vitórias para cada uma, a última das quais hoje, favorável à portuguesa, 20.ª na hierarquia mundial, após alcançar uma sofrida vantagem já no prolongamento do combate.

