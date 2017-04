BES

Os lesados do papel comercial do BES têm de decidir até final de maio se aceitam ou não o mecanismo que visa compensá-los parcialmente pelas perdas sofridas, segundo um comunicado do grupo de trabalho criado para este tema.

"O grupo de trabalho (...) estabeleceu o dia 26 de maio de 2017 como limite temporal para que, no âmbito do processo de consulta que ora se inicia, os investidores se expressem sobre uma possível aceitação ou rejeição do modelo de solução apresentado em 19 de dezembro de 2016", lê-se na informação avançada à Lusa.

O mesmo comunicado indica que o envio aos lesados do papel comercial das "cartas com explicação detalhada" do modelo de solução acontecerá após estar concluído o trabalho formal, de modo a que os investidores recebam de forma correta as "comunicações que lhes permitam participar, efetiva e esclarecidamente, neste processo de consulta".