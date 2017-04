Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos "já foi muito melhor do que é agora a dialogar com as PME's (Pequenas e Médias Empresas", constatou hoje Rafael Campos Pereira, da associação representante dos industriais metalúrgicos e metalomecânicos.

"Infelizmente a Caixa, neste momento, está com processos internos de reorganização e reestruturação e não parece que a curto prazo ocupe o papel [de financiamento de PME's]. Esperamos que o faça", afirmou à agência Lusa, o dirigente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP).

Na sua intervenção no Fórum da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting sobre os desafios da indústria portuguesa, Rafael Campos Pereira lamentou a falta do BES, que "compreendia muito bem as PME's"