Actualidade

Uma nova geração de escritores açorianos, liderada por Nuno Costa Santos, coordenador do projeto, lança na sexta-feira, em Ponta Delgada, a revista literária "Grotta", editado pela Letras Lavadas.

"A 'Grotta' pretende ser um espaço onde vários autores possam conviver. Neste sentido, aparece, um pouco, em contracorrente, num mundo em que cada pessoa surge individualmente e desligada dos outros. A revista tem esta vontade de ser um espaço de comunidade entre novos autores", declarou à agência Lusa o escritor Nuno Costa Santos.

O coordenador do projeto editorial frisou que as novas gerações de escritores "precisam, sobretudo, de plataformas onde se possam encontrar", pretendendo-se que a publicação represente a "consagração de uma nova geração que possui um histórico de outros autores com uma grande tradição".