Actualidade

O Governo alemão estima que entre 2008, quando começou a crise financeira, e 2016 poupou 145.700 milhões de euros em serviços da dívida em relação às suas previsões orçamentais.

Esta é a principal revelação da resposta do Ministério das Finanças a uma interpelação parlamentar do grupo os Verdes no Bundestag (câmara baixa), divulgada hoje pelo diário económico Handelsblatt na sua edição digital e citada pela agência Efe.

Nos nove exercícios entre 2008 e 2016, o Governo alemão tinha previsto gastar um total de 416.200 milhões de euros em pagamentos da dívida, mas acabou por gastar 270.500 milhões de euros.