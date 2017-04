Actualidade

A Sonae Capital está à procura 'ativamente' de novas oportunidades no mercado imobiliário de Lisboa e Porto para abrir, até 2018, um ou dois hotéis da marca 'House', com investimentos entre um e dois milhões de euros.

Em entrevista telefónica à Lusa, o administrador da Sonae Capital, Pedro Capitão, avançou à Lusa que o grupo tem intenções de aumentar o número de unidades hoteleiras na capital e no Porto e está "ativamente à procura" nos mercados imobiliários das duas cidades oportunidades de negócio para ter em cada uma das cidades um novo hotel da marca 'house' até 2018.

"A nossa intenção clara é desenvolver o conceito da 'The House', hotel essencialmente urbano, virado para este tipo de cliente de lazer, nacional e internacional, localizado no centro de cidade, centro histórico, de preferência num edifício emblemático, que traduza também aquilo que é a história da cidade, com 50 a 100 quartos, quatro estrelas" e "moderno, confortável" e num modelo 'capital light', ou seja privilegiando o arrendamento em detrimento da propriedade do imóvel, explicou Pedro Capitão.