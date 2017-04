Actualidade

O resultado líquido da Jerónimo Martins subiu 0,4% no primeiro trimestre, face a igual período de 2016, para 78 milhões de euros, anunciou hoje a dona do Pingo Doce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos refere que "os resultados líquidos atribuíveis à Jerónimo Martins foram 78 milhões de euros, apesar do aumento do investimento na Ara [cadeia de supermercados colombiana]".

Excluindo o impacto da Monterroio nos primeiros três meses do ano passado, os resultados cresceram 4,6%.