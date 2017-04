Actualidade

A escritora portuguesa Maria Teresa Maia Gonzalez é candidata ao Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, revelou o grupo editorial Babel.

O prémio literário, no valor de 28 mil euros, foi criado em 2005 pela Fundación SM (México) para distinguir autores que "desenvolveram uma carreira literária de excelência no âmbito do livro infantil e juvenil" no espaço ibero-americano, em língua portuguesa ou espanhola.

O vencedor do galardão será anunciado em setembro e o prémio será entregue em novembro na Feira do Livro de Guadalajara.