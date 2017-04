Actualidade

As receitas da atividade turística nacional voltaram a crescer em fevereiro deste ano, para os 677,5 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 13% face ao mesmo período de 2016, foi hoje divulgado pelo Governo.

De acordo com um comunicado emitido pelo gabinete da secretária de Estado do Turismo, que refere dados do Banco de Portugal divulgados hoje, nos primeiros dois meses de 2017 a receita acumulada foi de 1.362,2 milhões de euros, 15,2% acima do valor registado em igual período de 2016.

Em comparação com fevereiro de 2016, os maiores crescimentos verificaram-se nos mercados brasileiro (+38,8%), italiano (+22,1%), americano e irlandês (+20,3%) e francês (+14,9%).