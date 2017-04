Actualidade

A agência de notação financeira Dagong Europe retirou o 'outlook' (perspetiva) "estável" do Novo Banco, colocando-o em "evolução", mantendo o 'rating' de crédito de longo prazo em "CCC+", informou hoje a entidade chinesa.

Segundo a Dagong, esta decisão foi tomada depois da recente divulgação dos resultados em 2016 do Novo Banco - prejuízo de 788 milhões de euros -, bem como do acordo de venda recentemente assinado com o fundo norte-americano Lone Star.

A Dagong realçou que esta operação está ainda dependente da obtenção das autorizações regulatórias, mas também de uma operação de troca de obrigações seniores com vista a melhorar o capital do Novo Banco em 500 milhões de euros, o que implicará penalizações para os detentores dos cerca de 3.000 milhões de euros destes títulos no balanço do Novo Banco.