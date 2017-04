Actualidade

O artista brasileiro Kobra, que começou no 'graffiti' e é o responsável pelo maior mural do mundo, estará em Lisboa em maio para participar no Muro - Festival de Arte Urbana de Lisboa, foi hoje anunciado.

Este ano, a curadoria do festival divide-se entre artistas nacionais - Godmess, Hazul, Kruella D'Enfer, Miguel Brum e LS (AK Crew) -, artistas de outros países latino-americanos - Gleo (Colombia), Kobra (Brasil), Steep (Equador), Zesar Bahamonte (Espanha) e Cix Murge (México), e "vencedores de cinco concursos lançados para a conceção e realização de cinco intervenções artísticas em empenas" - Alecrim (Portugal), Coletivo Medianeras (Argentina), Jhon Douglas (Brasil), Krammer (Brasil) e The Caver (Portugal), refere a Galeria de Arte Urbana (GAU) da Câmara de Lisboa, num comunicado hoje divulgado.

A programação do festival, que decorre de 25 a 28 de maio, em Marvila, inclui, além das intervenções, visitas guiadas, 'workshops' de arte urbana, concertos, debates, aulas de 'skate', encontros de hip-hop e exposições de arte urbana e de fotografia, "em quatro dias de festa e celebração entre a comunidade da arte urbana, a população de Marvila e da cidade, e os seus visitantes".