Venezuela

O secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se hoje preocupado com a situação na Venezuela e pediu "gestos concretos" de todos os envolvidos para resolver os problemas do país.

"Pedimos gestos concretos de todas as partes para reduzir a polarização e criar as condições necessárias para enfrentar os desafios do país, em beneficio do povo venezuelano", disse Guterres através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

A polícia antimotim venezuelana utilizou hoje granadas de gás lacrimogénio para dispersar grupos de manifestantes em Caracas, no segundo dia consecutivo de protestos contra o Presidente venezuelano Nicolás Maduro.