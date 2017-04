Actualidade

A capacidade instalada da EDP aumentou 5% nos últimos 12 meses para 25,9 gigawatts (GW), enquanto a produção total baixou 9% em igual período, segundo os dados operacionais previsionais hoje divulgados pela companhia energética.

A queda ao nível da produção total resultou, segundo a EDP, dos "menores recursos hídricos na Península Ibérica", com os volumes hídricos em Portugal a ficarem 36% abaixo da média nos primeiros três meses do ano, quando no primeiro trimestre de 2016 tinham ficado 45% acima da média.

Paralelamente, houve uma "maior produção eólica resultante da capacidade", assinalou a EDP, revelando que a produção hídrica e eólica representou 63% da produção total no primeiro trimestre deste ano face a 76% em igual período do ano passado.