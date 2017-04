Actualidade

O secretário-geral do PS recusou hoje em absoluto mudanças no sistema eleitoral para conceder bónus em mandatos ao partido vencedor e considerou "prematuro" o debate sobre se as eleições europeias e legislativas devem realizar-se em simultâneo em 2019.

António Costa falava aos jornalistas no final da sessão do 44.º aniversário do PS, em Lisboa, depois de confrontado com a ideia do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, que defendeu a aplicação em Portugal de normas do sistema eleitoral grego, que atribui mandatos suplementares ao partido vencedor, facilitando assim a obtenção de maiorias absolutas.

"Manifestamente, um sistema que dê bónus na secretaria não faz sentido e seria inaceitável no plano democrático, além de ser inconstitucional, porque distorceria a proporcionalidade. Seria um sistema mau para a democracia", respondeu o líder dos socialistas.