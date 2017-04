Actualidade

O secretário-geral do PS defendeu hoje a necessidade de uma solução equilibrada para proteger as carreiras contributivas muito longas, mas afastou a possibilidade de se eliminarem as penalizações para todos os que completem 40 anos de trabalho.

António Costa falava aos jornalistas no final da sessão do 44.º aniversário do PS, depois de confrontado com a pressão exercida pelo PCP e Bloco de Esquerda no sentido de o Governo alargar o universo de trabalhadores com longas carreiras contributivas que poderão reformar-se sem qualquer penalização antes dos 66 anos.

"Todos gostaríamos de eliminar qualquer penalização ao fim de 40 anos [de carreira contributiva], mas, infelizmente, isso não é compatível com a sustentabilidade futura da Segurança Social nas atuais condições", respondeu o líder socialista e primeiro-ministro.