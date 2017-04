Actualidade

A procuradoria francesa anunciou ter aberto uma investigação de terrorismo ao ataque de hoje à noite nos Campos Elíseos, em Paris, contra agentes policiais.

O gabinete do procurador de Paris informou que agentes contra-terrorismo estão envolvidos na investigação do ataque de hoje, que deixou pelo menos um polícia morto, além do atacante.

O porta-voz do Ministério do Interior Pierre-Henry Brandet disse que um polícia foi morto e dois ficaram gravemente feridos no ataque.