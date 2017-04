Paris/Atentados

As autoridades afirmaram que o autor do ataque a agentes policiais nos Campos Elísios, em Paris, ao início da noite de hoje, estava identificado como extremista e referiram que o homem aparentemente atuou sozinho.

A procuradoria francesa anunciou ter aberto uma investigação de terrorismo ao ataque de nos Campos Elíseos, em Paris, contra agentes policiais, cerca das 21:00 locais, menos uma hora em Lisboa.

O gabinete do procurador de Paris informou que agentes contra-terrorismo estão envolvidos na investigação do ataque de hoje, que deixou pelo menos um polícia morto, além do atacante.