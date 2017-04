Actualidade

A vice-presidente do PSD Maria Luís Albuquerque afirmou hoje que a dívida pública é sustentável e alertou que uma eventual reestruturação iria criar "uma situação muito dura para os portugueses".

"A sustentabilidade da dívida pública tem a ver com a nossa capacidade enquanto país de convencer quem nos financia de que somos capazes de a pagar. Isso passa por uma política orçamental responsável e por uma capacidade de crescimento", defendeu a antiga ministra das Finanças.

Maria Luís Albuquerque, que falava esta noite aos jornalistas, em Odivelas, à margem de um debate sobre a dívida pública portuguesa, sublinhou que "a questão da sustentabilidade da dívida pública tem muito mais a ver com a confiança dos mercados do que propriamente com qualquer valor absoluto".