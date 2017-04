Venezuela

O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, manifestou na quinta-feira preocupação pela situação na Venezuela e apelou ao Governo do Presidente Nicolás Maduro e à oposição que iniciem um diálogo construtivo e reduzam a polarização.

"A ONU instou hoje o Governo e a oposição da Venezuela a esforçarem-se para reduzirem as tensões prevalecentes e evitarem mais confrontos", explica um comunicado publicado em castelhano na página de Internet daquele organismo.

No documento o porta-voz de António Guterres, Stephan Dujarric, explica que a ONU está preocupada com os últimos acontecimentos naquele país da América do Sul.