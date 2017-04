Actualidade

O premiado arquiteto português Eduardo Souto de Moura é o homenageado do Plast&cine 2017, um certame que, hoje e sábado, põe Bragança a conversar sobre arquitetura e a fazer arte pública, de acordo com a organização.

Ao longo do dia de hoje e no sábado, Bragança junta Souto de Moura e Siza Vieira, os dois arquitetos portugueses distinguidos com o prémio Pritzker, além de vários convidados, e promove exposições, conferências, espetáculos, envolvendo também a comunidade local.

Esta será a segunda vez que a cidade transmontana acolhe o Plast&cine, depois de, em 2015, a pintora transmontana Graça Morais ter sido a homenageada no evento, resultado de uma parceria entre a Câmara de Bragança e a Editorial Novembro - Edições Cão Menor.