Venezuela

O Presidente venezuelano ordenou, na quinta-feira, a abertura de um processo judicial contra um opositor e ex-candidato presidencial por "acusar o Governo e exército" do homicídio de uma jovem no estado de Táchira.

Na quarta-feira, Paola Andreína Ramírez Gómez foi morta a tiro no estado de Táchira, no sudoeste do país, nas proximidades do local onde decorria uma manifestação contra o Governo de Nicolas Maduro.

O líder da oposição e ex-candidato à presidência Henrique Capriles responsabilizou as autoridades pela morte da mulher, de 23 anos, e os chamados "coletivos" (civis armados apoiantes do regime).