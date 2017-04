Incêndio

O incêndio que entrou em fase de rescaldo na quinta-feira às 20:49 em zona do Parque Nacional Peneda Gerês (PNPG), concelho de Ponte da Barca, reacendeu cerca das 06:52 de hoje, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo encontram-se no terreno 34 operacionais apoiados por 10 viaturas.

Contactado pela agência Lusa, o adjunto do comando dos bombeiros voluntários de Ponte da Barca, Jorge Gonçalves, que é responsável pelas operações no terreno, referiu que o incêndio "tem uma frente ativa, na freguesia de Ermida".