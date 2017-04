moda

A Fashion Revolution Week, uma semana de sensibilização para o verdadeiro custo das peças de roupa, tendo em vista um futuro mais sustentável, assinala-se a partir de segunda-feira em vários países do mundo, Portugal incluído.

A semana foi criada pela associação britânica sem fins lucrativos Fashion Revolution, fundada após o colapso do complexo têxtil Rana Plaza, situado em Dacca, no Bangladesh, em abril 2013, no qual morreram 1.100 trabalhadores. O Rana Plaza era um edifício com nove andares que albergava diversas unidades de confeções, onde eram fabricadas peças para várias marcas de moda, como a Benetton, a Primark ou a Mango.

"Acreditamos na moda - uma indústria que valoriza as pessoas, o ambiente, a criatividade e os lucros em igual medida, e é responsabilidade de todos assegurar que isto acontece", lê-se no 'site' oficial da Fashion Revolution.