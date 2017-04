teatro

O Teatro Praga apresenta, a 05 de maio, no Teatro Viriato, em Viseu, uma versão contemporânea da peça "Despertar da Primavera", uma tragédia de juventude do dramaturgo alemão Frank Wedekind, numa "versão 'queer'", como a classificou o encenador Pedro Penim.

"Encontrámos, na tradução de José Maria Vieira Mendes, um espaço de liberdade, até porque a tradução é sempre um exercício de traição", disse à agência Lusa Pedro Penim, sublinhando que a tragédia do dramaturgo alemão não é uma peça típica do repertório do Teatro Praga.

A encenação resulta de uma encomenda do Centro Cultural de Belém, onde se estreou a 24 de fevereiro, catorze dias depois de ter sido apresentada em antestreia na Casa da Cultura de Ílhavo.