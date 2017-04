Cultura

A Bedeteca de Lisboa celebra no sábado 21 anos com uma festa de banda desenhada nos espaços da biblioteca dos Olivais, com exposições, música, uma 'Feira Morta' e a presença de dez coletivos portugueses de BD e ilustração.

Coordenada por Marcos Farrajota, a festa irá juntar "uma enorme 'bibliodiversidade'" da banda desenhada portuguesa, da "mais artística à Manga para 'teenagers', do design experimental à ilustração para a infância", segundo o texto de apresentação enviado à agência Lusa.

Às 10:00 são inauguradas as exposições, entre as quais uma da autora Maria João Worm, que consiste na apresentação de duas caixas iluminadas, onde se revela uma personagem que remete para uma mostra que a artista já teve em 1999, na Bedeteca.