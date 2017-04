Tires/Acidente

Organismos da Suíça, França, Estados Unidos da América e Canadá vão participar na comissão de investigação ao acidente aéreo de Tires, em Cascais, que causou cinco mortos na segunda-feira, indicou hoje à agência Lusa o gabinete de investigação português.

"No processo de investigação de segurança ao acidente, o GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários já está a trabalhar em conjunto com os seus organismos homólogos estrangeiros que imediatamente manifestaram interesse em participar na comissão de investigação", refere uma nota desta entidade.

O GPIAAF contará com a participação dos organismos homólogos da Suíça, enquanto representante do país de registo (matrícula) da aeronave e do piloto; da França, em representação do país da nacionalidade dos três passageiros; dos Estados Unidos (EUA), enquanto representante do país fabricante da aeronave e das hélices; e do Canadá, em representação do país de fabrico dos motores.