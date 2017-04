Paris/Atentado

O autor do ataque de quinta-feira em Paris, reivindicado pelo Estado Islâmico, tinha sido detido em fevereiro por ameaças contra a polícia e mais tarde libertado, disseram hoje à Associated Press duas fontes oficiais francesas.

As fontes falaram à Associated Press (AP) sob anonimato porque não foram autorizadas a pronunciarem-se publicamente sobre o atentado de quinta-feira na capital francesa.

De acordo com as fontes da AP, o autor do atentado tinha sido detido no final do mês de fevereiro após ter verbalizado ameaças contra a polícia, tendo sido posteriormente libertado por falta de provas.