Museu Nacional de História Natural

O programa começa às 11h30, com a iniciativa À Descoberta dos Animais. Descubra a diversidade animal nativa do nosso País e a importância da sua conservação, na Sala da Baleia.

Às 15h, há uma visita orientada sobre a história associada à água e jardins na sétima colina que coloca em parceria o Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC) e o Museu da Água. Tem início no átrio do MUHNAC para abordagem à história do Jardim Botânico de Lisboa, continua no jardim do Príncipe Real para entrada na galeria subterrânea do Loreto (Museu da Água) e termina no Jardim de São Pedro de Alcântara.

Às 16h30, explore a exposição “Aventura da Terra: Um Planeta em Evolução”, para refletir sobre as evoluções do planeta e da Vida e compreender como a Terra, enquanto sistema, condiciona a forma como vivemos o nosso dia-a-dia.

Em parceria com o Museu de São-Roque, ainda no dia 22 de abril é realizada a atividade Se Eu Fosse... Paleontólogo. Esta é uma expedição que parte do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em busca de Fósseis, com destino ao Convento de São Pedro de Alcântara e à Igreja de São Roque. Munidos de cadernos de campo, lápis, réguas, registaremos os vestígios de seres de outros tempos, presentes nas paredes à nossa volta ou no chão que pisamos.

Atividades gratuitas, mediante inscrição prévia através de geral@museus.ulisboa.pt ou 213 921 808.