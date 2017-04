Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Rocha Andrade, afastou hoje a possibilidade de diminuir o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), com o CDS-PP a anunciar a apresentação de uma iniciativa com esse objetivo.

"Não acho que, se for para diminuir adicionalmente a carga fiscal como nós pretendemos neste orçamento e no orçamento do próximo ano, que deva ser neste imposto que essa carga fiscal deva ser diminuída", disse.

Rocha Andrade defendeu que a carga fiscal "deve ser diminuída noutros impostos" e acrescentou que "é essa a prioridade que o Governo assume".