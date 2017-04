Concertos

Entre hoje e segunda-feira, o Seixal comemora o 43º aniversário do 25 de abril, com quatro dias de concertos ao ar livre na frente ribeirinha.

Deolinda e Agir são dois dos nomes bem conhecidos do público, que marcam presença nesta data. Os Ossos do Ofício e os RAMP, duas bandas oriundas do concelho, fazem também parte do programa.

Para os mais novos, destaque para a atuação de O Mundo da Sara, e para as pinturas faciais.

No próprio dia 25 de abril, decorre a inauguração da Praça Central da Torre da Marinha.

O Seixal apresenta assim um programa dedicado a todos os públicos para que a revolução se celebre como quando foi conquistada: com o povo na rua a cantar a liberdade.

Programa:

Ossos do Ofício + RAMP

21 de abril, sexta-feira, 21.30 horas

Frente ribeirinha do Seixal

Duas bandas oriundas do concelho do Seixal assumem o protagonismo: o rock puro e duro dos Ossos do Ofício e o som demolidor dos RAMP não deixam ninguém indiferente.

Bandas Filarmónicas + Coro da Unisseixal

22 de abril, sábado, 21.30 horas

Frente ribeirinha do Seixal

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense

Sociedade Filarmónica União Seixalense

Inspiradas nos ideais da liberdade e da fraternidade, as filarmónicas das sociedades centenárias do Seixal e o coro da Unisseixal sobem ao palco para comemorar Abril.

O Mundo da Sara

23 de abril, domingo, 16 horas

Frente ribeirinha do Seixal

Um espetáculo dedicado às crianças, que nasceram e cresceram depois do 25 de Abril, porque foi por elas que se fez a revolução. No espaço envolvente ao palco, pinturas faciais para as crianças.

Deolinda + Agir

24 de abril, segunda-feira, 22 horas

Frente ribeirinha do Seixal

No momento alto das comemorações do 25 de Abril, o Seixal apresenta dois projetos bem conhecidos da música nacional. Tradição, inovação e ousadia na noite que celebra a liberdade!

25 de abril, terça-feira

Serviços Centrais da autarquia e Praça 1.º de Maio, Seixal, 9 horas

Saudação ao Poder Local Democrático e ao 25 de Abril

População, eleitos e bandas filarmónicas saúdam o 25 de Abril

Torre da Marinha, 11.30 horas

Inauguração da Praça Central da Torre da Marinha

Revitalização urbana cria novo espaço público

Avenida da Liberdade, Lisboa, 15 horas

Desfile comemorativo do 25 de Abril

População, movimento sindical e Poder Local Democrático prestam homenagem à liberdade