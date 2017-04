Papa

A criança brasileira relacionada com a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinto, e a sua família, assistem à peregrinação de 12 e 13 de maio em Fátima, com o papa Francisco, disse hoje à agência Lusa fonte do Santuário.

De acordo com a mesma fonte, a família fará uma declaração à imprensa, no dia 11, em Fátima, ainda em horário a definir, mas a criança não aparecerá em público, dado que é menor.

"A família quer fazer esse testemunho em Fátima", disse.