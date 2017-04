Concerto

Este será um fim-de-semana memorável para os maiores fãs dos Linda Martini. No âmbito das comemorações do Record Store Day, os Linda Martini atuam amanhã às 18h, nos Armazéns do Chiado. Depois do concerto gratuito, segue-se uma sessão de autógrafos na FNAC Chiado.

A celebrar um ano de vida do álbum Sirumba, o grupo tem um pequeno presente na manga: um lançamento especial em vinil colorido de 7”, o mais recente trabalho da banda.

O vinil, em castanho transparente, terá duas músicas inéditas no formato físico: Dez Tostões, gravada em 2015 no âmbito do projeto Around the World in 80 Music Videos e Era Uma Vez O Corpo Humano, que foi gravada por altura das sessões de estúdio de Sirumba. Esta última música não foi nunca editada, tendo sido oferecida como incentivo de pré-venda do álbum no iTunes. O 7” estará disponível a partir de hoje.

O concerto integra o programa de celebração do Record Store Day dos Armazéns do Chiado, que começou no dia 6 deste mês e se prolonga até domingo.

Local: Armazéns do Chiado, em Lisboa

Horário: 22 de abril, às 18h