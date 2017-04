Lisbon Cocktail Week

A partir de hoje e até ao próximo dia 29 de abril, a capital celebra o cocktail, num evento que conta com mais de 60 locais e as marcas mais prestigiadas.

A semana dedicada ao cocktail e às bebidas espirituosas regressa a Lisboa. Durante nove dias, os melhores bares, restaurantes e locais que podem surpreender vão receber as melhores marcas, os profissionais de grande talento e os entusiastas dos cocktails.

O programa garante experiências únicas, que incluem degustações, promoções, harmonizações gastronómicas, workshops e festas, entre outros eventos. Para que os entusiastas dos cocktails não percam nenhum brinde, vai bastar seguir o Roteiro Lisbon Cocktail Week composto por mais de 60 bares e restaurantes, que têm os seus próprios eventos e promoções.

Haverá um guia disponível nos espaços aderentes e um mapa. Conte também com um Momento Cocktail das 18h às 23h. Cada espaço terá uma carta específica com três ou quatro cocktails com ou sem álcool com a promoção 2 por 1. Durante esse período, ao comprar um cocktail dessa carta, recebe outro de valor igual ou inferior, gratuitamente e no ato de compra.

Paralelamente, realiza-se um concurso que decorre entre os cocktails pré-seleccionados pelos espaços aderentes. A avaliação será feita por um júri composto por profissionais do setor. No concurso Cocktail Escolha do Público, a escolha é sua. Vote nos seus cocktails preferidos e ajude a eleger o melhor durante a Lisbon Cocktail Week.

Entre os eventos, destaque para a grande abertura da Lisbon Cocktail Week, hoje, às 19h, numa grande festa no Topo Chiado.

O Rooftop Ático do NH Collection Lisboa Liberdade vai aderir ao evento com os três cocktails Tomato Blender, Long Island Ice Tea e Fruits Summer Mix, ao som do DJ residente.

Por fim, a marca Beefeater promove hoje e dia 28, duas “Negroni Experience”, no Red Frog e na Taberna Moderna, respectivamente.

No dia 29, há um workshop de Negronis no espaço Gin Lovers, onde os amantes de cocktails poderão saber mais sobre esta bebida.