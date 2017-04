Concerto

Pedro Zuzarte, Diogo Teixeira de Abreu, Manuel Siqueira e Bernardo Afonso são os Lotus Fever, que em novembro passado lançaram o aguardado segundo registo de originais, Still Alive for the Growth, que tem sido amplamente elogiado. Agora, no âmbito da digressão nacional de apresentação do disco, o quarteto lisboeta prepara-se para regressar aos palcos com um concerto amanhã, às 22h30, no Sabotage.

Os Lotus Fever estrearam, entretanto, o videoclip do single Dogs And Bones, num registo que é, na sua própria escala, uma mega produção, realizada por Vasco Reis Ruivo. Cães, máscaras, pregos e ossos encaixam-se num vídeo que tem tanto de loucura como de relevância e atualidade.

Local: Sabotage Club, no Cais do Sodré, em Lisboa

Horário: 22 de abril, às 22h30

Preço: €5