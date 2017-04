16 de julho

A 16 de julho sobe ao palco Meo do Marés Vivas, o cantor Joe Sumner, para quem não sabe filho de Sting, que sobe ao palco no mesmo dia.

Joe Sumner vem aprimorando o seu trabalho a solo nos últimos cinco anos. No entanto, mantém em simultâneo a sua banda de rock – “ Fiction Plane” e continua a criar fronteiras no espaço da tecnologia com a sua app Vyclone.

O resultado deste projeto é um som espaçoso e colorido que não estaria fora do lugar num filme de Wes Anderson. Começa apenas com a sua voz e uma guitarra acústica, ele escreve canções sinceras, lúdicas e genuínas que nunca são completamente terminadas.

"Todas as vezes que toco uma música, deixo pelo menos algumas partes inteiramente abertas à improvisação", refere Joe Sumner sobre o seu estilo de execução solto e colaborativo.

O seu single de estreia de Joe Sumner, "Jellybean", foi lançado em Janeiro de 2017.

Preço: €35 (um dia); €60 (passe); €150 (passe vip)