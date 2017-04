Actualidade

O líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), José Eduardo dos Santos, defendeu hoje uma "boa organização" como prioridade do partido para as eleições gerais de agosto próximo, às quais já não concorre.

O líder do MPLA e Presidente de Angola desde 1979 discursava na abertura da sessão extraordinária do Comité Central do partido, que hoje se reuniu para apreciar eventuais ajustamentos à lista de candidatos a deputados nas eleições gerais, que ainda não foram agendadas.

Segundo José Eduardo dos Santos, o foco e pensamento do partido "deve centrar-se na obtenção de uma vitória eleitoral expressiva que garanta ao MPLA a implementação do seu projeto de sociedade, de unidade nacional e de desenvolvimento económico, político e cultural".