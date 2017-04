Actualidade

O líder do MPLA, partido no poder em Angola, manifestou hoje, em Luanda, regozijo pela "trajetória descendente da inflação", que já se situa próxima do intervalo ambicionado de variação mensal dos preços, não superior a 1,5%.

José Eduardo dos Santos, também chefe de Estado, discursava na abertura da reunião extraordinária do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), tendo feito uma breve análise sobre a atual situação económica e financeira do país.

O Presidente angolano sublinhou a particular atenção que tem sido dada ao controlo da inflação, à estabilização das reservas internacionais líquidas e à aceleração dos processos que reduzam a dependência externa no acesso aos bens essenciais de consumo e condução à diversificação das receitas fiscais.