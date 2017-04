musica

A dupla portuguesa Lisbon Kid, composta por Rui da Silva e Danny de Matos, vai lançar no domingo uma edição especial do álbum de estreia para o Record Store Day no Reino Unido, evento celebrado pelas lojas de música independentes.

A edição especial do disco homónimo lançado no ano passado será em vinil 'audiophile' de 180 gramas, ou seja, com som de alta qualidade, e com uma tiragem limitada de 300 cópias.

A iniciativa coincide com um outro acontecimento promovido pela dupla numa galeria de arte em Londres, que inclui exposição de obras de arte e de instrumentos, assim como sessões musicais.