Música

Cerca de duas dezenas de lojas portuguesas associam-se no sábado ao Record Store Day, uma iniciativa internacional criada em 2007 para celebrar e promover a edição discográfica e as lojas de música independente.

A celebração é feita em vários países com edições discográficas raras e especiais, a maioria em vinil, e com uma maior divulgação de um trabalho de proximidade das pequenas lojas de discos com os consumidores.

Em Portugal, a iniciativa tem tido um crescimento gradual desde a primeira edição, em 2008, com a adesão de duas dezenas de lojas, entre as que têm espaço físico e as que operam em digital. Porto Calling, Lucky Lux (Coimbra), Flur (Lisboa), Carbono (Lisboa) e (Symbiose) são algumas aderentes.