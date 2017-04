Actualidade

Instrumentos de aprisionamento de escravos do século XVIII, "dolorosos de se ver", alguns deles nunca mostrados ao público, vão estar reunidos a partir de sábado numa exposição no Museu Nacional de Arqueologia (MNA), em Lisboa.

A exposição "Um Museu. Tantas Coleções!" faz parte de um projeto maior que envolve 42 instituições de Lisboa que vão apresentar, a partir dessa data, 200 peças e documentos relacionados com a escravatura.

Intitulado "Testemunhos da Escravatura. Memória africana", o projeto é da autoria do Gabinete de Estudos Olisiponenses da Câmara Municipal de Lisboa, num trabalho conjunto com as outras instituições, inserido no âmbito da programação Presente - Lisboa, Capital Ibero-americana de Cultura 2017.