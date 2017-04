Actualidade

O Festival José Afonso que decorre a 30 de abril e 01 de maio, em Malpica do Tejo, recebe este ano 30 artistas e bandas, destacando-se a Filarmónica de Grândola e o sobrinho do cantor, João Afonso, foi hoje anunciado.

O 4.º Festival José Afonso - "Traz outro amigo também...", vai ter este ano dois dias, pela primeira vez, sendo que começa no dia 30 de abril, às 14:00, destacando-se a presença da Banda Filarmónica de Grândola que, em 1964, convidou Zeca Afonso para as suas comemorações e, três dias depois, então, o músico português respondeu com "Grândola Vila Morena".

"Vamos na quarta edição e este é um festival que está a ganhar raízes e começa a ter uma procura imensa de pessoas que se deslocam a Malpica do Tejo nestes dias", afirmou hoje em conferência de imprensa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.