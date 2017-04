Actualidade

O parlamento português aprovou hoje um voto de condenação pela perseguição da população lésbica, 'gay', bissexual e transgénero (LGBT) na Chechénia, do qual o PCP se absteve.

O voto de condenação apresentado pelo BE foi aprovado com os votos favoráveis de todos os partidos, com exceção do grupo parlamentar comunista, que se absteve, justificando numa declaração de voto escrita que, "não tendo sido possível confirmar os factos invocados" não pôde acompanhar uma iniciativa que se funda no que tem sido noticiado pela comunicação social internacional.

O sentido de voto do PCP provocou ruído de protesto no hemiciclo, sendo audível o aparte parlamentar: "No PCP não há 'gays'".