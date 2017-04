Actualidade

Cerca de um milhar de trabalhadores não docentes partiu hoje da estação de Entrecampos, em Lisboa, em direção ao Ministério da Educação para exigir uma carreira para os funcionários e contestar a municipalização da educação.

Os cerca de mil funcionários das escolas concentraram-se junto à estação de Entrecampos, em Lisboa, de onde partiram às 15:00, para percorrerem cerca de 500 metros em direção ao Ministério da Educação, na avenida 5 de Outubro, numa manifestação convocada pela Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, afeto à CGTP-In.

"Emprego com Direitos sim, precariedade não", "É preciso é urgente mais trabalhadores não docentes" e "Não e não à municipalização" eram algumas das palavras de ordem que os manifestantes entoavam a caminho do Ministério, empunhando faixas e bandeiras do sindicato.